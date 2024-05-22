Atalanta - Bayer Leverkusen (CANLI ANLATIM)

LEVERKUSEN FİNALE NASIL GELDİ?

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetiminde bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üstü eden ve Avrupa futboluna damgasını vuran Bayer Leverkusen, Bundesliga şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanırsa başarısını kıta çapında da tescilleyecek.

Alman temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 12 maçın 9'unu kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Bayer Leverkusen, kalesinde 10 gol gördü.

Karabağ, Molde ve Hacken ile H Grubu'nda yer alan Bayer Leverkusen, tüm grup maçlarını kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda bir kez daha Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşen ve rakibini kupa dışında bırakan Alonso'nun öğrencileri, çeyrek finalde geçen yılın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu West Ham'ı, yarı finalde de geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Roma'yı eleyerek kupaya bir adım daha yaklaştı.