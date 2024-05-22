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Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu!

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

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