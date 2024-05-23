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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan milli judocular için tebrik mesajı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan milli judocular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank için tebrik mesajı yayımladı.

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