21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trendyol 1. Lig play-off finali 30 Mayıs'ta Adana'da oynanacak

Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Trendyol 1. Lig play-off finali 30 Mayıs’ta Adana’da oynanacak

Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör