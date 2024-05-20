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Süper Lig'de 38. haftanın programı belli oldu! Şampiyon ve küme düşen takımlar o günde belli olacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Süper Lig’de 38. haftanın programı belli oldu! Şampiyon ve küme düşen takımlar o günde belli olacak

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, ligin son haftasının maç programını açıkladı. Programa göre şampiyonun belli olacağı Konyaspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - İstanbulspor maçları pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin son haftasının maç programını açıkladı. Programa göre şampiyonun belli olacağı Konyaspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - İstanbulspor maçları pazar günü oynanacak.

İşte ligde 38. haftanın programı

Cuma
20.00 | Alanyaspor - Antalyaspor

Cumartesi
16.00 | Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 | Sivasspor - Kayserispor

Pazar
19.00 | Konyaspor - Galatasaray
19.00 | Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 | Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 | Adana Demirspor - Başakşehir
19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 | Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 | Hatayspor - Çaykur Rizespor

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