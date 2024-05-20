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Milliler Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında 2 madalya kazandı

Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Milliler Ümitler Judo Avrupa Kupası’nın Polonya ayağında 2 madalya kazandı

Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında birer altın ve gümüş madalya elde etti.

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