16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 2 maçla başlıyor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 2 maçla başlıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
ABONE OL
Süper Lig’de 37. hafta heyecanı 2 maçla başlıyor

Süper Lig'de 37. hafta müsabakaları yarın oynanacak İstanbulspor-Sivasspor ve Antalyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak. Haftanın en kritik mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA