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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş ve Sakarya BBSK Final Turu’na yükseldi

Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Beşiktaş ve Sakarya BBSK Final Turu’na yükseldi

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi’nde Play-Off Şampiyonluk Etabı'nda Beşiktaş ve Sakarya BBSK Final Turu’na adını yazdırdı.

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