Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde! Almanya'da özel görüştüler
La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanana İspanyol ekibinde gözler yine Arda Güler'e çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Mühih ile berabere kalan Real Madrid'de maçın ardından Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ie özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
GÖZLER CADIZ MAÇINDA
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi maçından sonra şimdi yeniden La Liga'ya odaklanmış durumda. Los Blancos, ligin 34. hafta mücadelesinde 4 Mayıs Cumartesi günü Cadiz'i konuk edecek.
ALMANYA'DA ÖZEL GÖRÜŞME!
Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Almanya'da oynanan Bayern Münih maçından sonra Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
ANCELOTTI'DEN ARDA'YA MÜJDE!
İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuya müjde verdiği bildirildi.
"CADIZ MAÇINDA İLK 11'DESİN"
Habere göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Almanya'da, "Cadiz maçında ilk 11'de oynayacaksın" dedi. Bu müjdenin ardından Arda'nın büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi.
BİR İLK YAŞANACAK
Cadiz maçına ilk 11'de başlaması beklenen Arda Güler, aynı zamanda bir ilki yaşayacak. Yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu'da bir La Liga maçına ilk kez ilk 11'de başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...
- Fenerbahçe'nin efsanevi 8 forveti belli oldu! Leblebi gibi gol attılar
- Orman içindeki gizlenmiş yılanı 10 saniyede sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor!
- 2 adet pet şişesi olan kurutma makinesi almıyor! Şipşak kupkuru çamaşırlar için...
- Ödeme listesi oluştu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.150 TL jesti! 10.000 üstü 28.000 TL altı maaş alana Perşembe Cuma yatacak!
- Türklerin tarihte kazandığı 10 destansı zafer! ⚔️🇹🇷 Başarılarla dolu zümrüt sayfalar...
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede