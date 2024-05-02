Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e müjde! Almanya’da özel görüştüler

BİR İLK YAŞANACAK



Cadiz maçına ilk 11'de başlaması beklenen Arda Güler, aynı zamanda bir ilki yaşayacak. Yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu'da bir La Liga maçına ilk kez ilk 11'de başlayacak.

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