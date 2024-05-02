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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde! Almanya'da özel görüştüler

Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e müjde! Almanya’da özel görüştüler

La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanana İspanyol ekibinde gözler yine Arda Güler'e çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Mühih ile berabere kalan Real Madrid'de maçın ardından Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ie özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

GÖZLER CADIZ MAÇINDA

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi maçından sonra şimdi yeniden La Liga'ya odaklanmış durumda. Los Blancos, ligin 34. hafta mücadelesinde 4 Mayıs Cumartesi günü Cadiz'i konuk edecek.

ALMANYA'DA ÖZEL GÖRÜŞME!

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Almanya'da oynanan Bayern Münih maçından sonra Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA MÜJDE!

İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuya müjde verdiği bildirildi.

"CADIZ MAÇINDA İLK 11'DESİN"

Habere göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Almanya'da, "Cadiz maçında ilk 11'de oynayacaksın" dedi. Bu müjdenin ardından Arda'nın büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi.

BİR İLK YAŞANACAK

Cadiz maçına ilk 11'de başlaması beklenen Arda Güler, aynı zamanda bir ilki yaşayacak. Yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu'da bir La Liga maçına ilk kez ilk 11'de başlayacak.

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