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Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Konyaspor’da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi

Nijerya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Finidi George getirildi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine, kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı getirildi.

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