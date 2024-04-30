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EuroLeague Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a para cezası verdi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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EuroLeague Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a para cezası verdi

EuroLeague yönetimi Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a 35 bin Euro para cezası verdi. Panathinaikos ise play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin Euro cezaya çarptırıldı.

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