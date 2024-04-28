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Konyaspor'da yaprak dökümü! Teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı düşünüyor

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Konyaspor’da yaprak dökümü! Teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı düşünüyor

Konyaspor Yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Takımı ise sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.

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