Göztepe iki yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de!
rendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepeli futbolcular, maçtan sonra sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Gençlerbirliği ile evinde harika bir atmosferde karşılaşan Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazanıp puanını 66'ya yükseltti ve bitime iki hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını 9'a yükseltip ligi ilk ikide bitirmeyi garantiledi.
Göztepe'ye tarihi sevinci yaşatan golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3'te Lundqvist attı.
İKİ YIL SONRA YENİDEN SÜPER LİG
İzmir'in köklü kulübü Göztepe, 2021/22 sezonunun sonunda 1. Lig'e düşmüştü. Sarı-kırmızılı takım 2 sezonun ardından yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.
STOILOV İLE ÇIKIŞA GEÇTİ
Sezona Radomir Kokovic ile başlayan Göztepe, 13. hafta göreve Stanimir Stoilov'u getirdi. İzmir ekibi, Stoilov önderliğinde ligde yalnızca iki yenilgi yaşadı.
20 FUTBOLCUNUN İLK KUPASI
Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin kadrosunda bulunan 27 oyuncunun sadece 7'si kariyerlerinde kupa veya şampiyonluk sevinci yaşadı. 20 futbolcu ise ilk kez kupa kazanma başarısına dahil oldu.
Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Lig'de, Atınç Nukan, Beşiktaş ile Süper Lig'de, Celil Yüksel, Galatasaray ile Süper Lig ve Samsunspor ile de 1. Lig'de, Ahmet Ildız, Pendikspor ile 1. Lig play-off finalinde, Kubilay Kanatsızkuş 1. Lig'de, Ogün Bayrak, Kırşehir ile 3. Lig'de, Nielsen ise Belçika ekibi Gent ve İsveç temsilcisi Malmö ile toplam 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Göztepe kadrosunda ilk kez kupa sevinci yaşayan isimler şu şekilde: Mateusz Lis, Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Tarkan Serbest, Heliton, Ege Yıldırım, Yalçın Kayan, Billal Messaoudi, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, Turgay Gemicibaşı, İzzet Malak, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah, Mame Diouf, Pascal Lundqvist ve Romulo
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...
- Zeka testi: 5 saniyede farklı hindistan cevizini bulabilir misin?
- Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
- Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!