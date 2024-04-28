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Göztepe iki yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de!

Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Göztepe iki yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de!

rendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepeli futbolcular, maçtan sonra sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçları aynı anda oynandı. Eyüpspor'un daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde ikinci Süper Lig bileti Göztepe'nin oldu.

Gençlerbirliği ile evinde harika bir atmosferde karşılaşan Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazanıp puanını 66'ya yükseltti ve bitime iki hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını 9'a yükseltip ligi ilk ikide bitirmeyi garantiledi.

Göztepe'ye tarihi sevinci yaşatan golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3'te Lundqvist attı.

İKİ YIL SONRA YENİDEN SÜPER LİG

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, 2021/22 sezonunun sonunda 1. Lig'e düşmüştü. Sarı-kırmızılı takım 2 sezonun ardından yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

STOILOV İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezona Radomir Kokovic ile başlayan Göztepe, 13. hafta göreve Stanimir Stoilov'u getirdi. İzmir ekibi, Stoilov önderliğinde ligde yalnızca iki yenilgi yaşadı.

20 FUTBOLCUNUN İLK KUPASI

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin kadrosunda bulunan 27 oyuncunun sadece 7'si kariyerlerinde kupa veya şampiyonluk sevinci yaşadı. 20 futbolcu ise ilk kez kupa kazanma başarısına dahil oldu.

Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Lig'de, Atınç Nukan, Beşiktaş ile Süper Lig'de, Celil Yüksel, Galatasaray ile Süper Lig ve Samsunspor ile de 1. Lig'de, Ahmet Ildız, Pendikspor ile 1. Lig play-off finalinde, Kubilay Kanatsızkuş 1. Lig'de, Ogün Bayrak, Kırşehir ile 3. Lig'de, Nielsen ise Belçika ekibi Gent ve İsveç temsilcisi Malmö ile toplam 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Göztepe kadrosunda ilk kez kupa sevinci yaşayan isimler şu şekilde: Mateusz Lis, Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Tarkan Serbest, Heliton, Ege Yıldırım, Yalçın Kayan, Billal Messaoudi, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, Turgay Gemicibaşı, İzzet Malak, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah, Mame Diouf, Pascal Lundqvist ve Romulo

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