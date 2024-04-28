Göztepe iki yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de!

Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Lig'de, Atınç Nukan, Beşiktaş ile Süper Lig'de, Celil Yüksel, Galatasaray ile Süper Lig ve Samsunspor ile de 1. Lig'de, Ahmet Ildız, Pendikspor ile 1. Lig play-off finalinde, Kubilay Kanatsızkuş 1. Lig'de, Ogün Bayrak, Kırşehir ile 3. Lig'de, Nielsen ise Belçika ekibi Gent ve İsveç temsilcisi Malmö ile toplam 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.