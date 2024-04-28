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Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi

Bodrum Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off finalinde Bursa’yı 84-71 mağlup ederek adını Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yazdırdı. Karşılaşmanın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan Bodrum ekibinde büyük sevinç yaşandı.

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