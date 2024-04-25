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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de 34. haftanın hakemleri

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada hakemin Volkan Bayarslan olacağı duyuruldu.

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