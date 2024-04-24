24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Premier Lig'deki Londra derbisinde lider Arsenal Chelsea'yi 5-0 yendi

Premier Lig'deki Londra derbisinde lider Arsenal Chelsea'yi 5-0 yendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
Premier Lig’deki Londra derbisinde lider Arsenal Chelsea’yi 5-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA