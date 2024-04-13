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Milli badmintoncu Neslihan Arın Avrupa 3'üncüsü oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Milli badmintoncu Neslihan Arın Avrupa 3’üncüsü oldu

Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

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