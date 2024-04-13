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Başakşehir Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Başakşehir Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlaydı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

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