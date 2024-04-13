Galatasaray'da Dries Mertens bombası! Takımda kalacak mı?
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız Dries Mertens için bomba bir iddia gündeme geldi. Peki, ABD'den tekliflerin olduğu bilinen yıldız isim gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
MERTENS İDDİASI!
Sarı kırmızılılarda geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY'DA KALACAK MI?
Peki, Mertens gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte beklenmeyen gelişmeye yönelik tüm detaylar...
Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.
KARİYERİNE NOKTA KOYMA PLANINDAN VAZGEÇTİ
1+1 yıllık kontrat bu sezon da devam ederken, 36'lık yıldız da futbol kariyerine nokta koyma planından vazgeçti.
YILDIZ FUTBOLCUYA ABD'DEN TEKLİFLER VAR!
Belçikalı futbolcuya ABD'den teklifler var. Galatasaray cephesi de Dries Mertens'in nabzını yoklayacak.
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