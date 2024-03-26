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A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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A Milli Futbol Takımı’nda Ozan Kabak’ın doğum günü kutlandı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

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