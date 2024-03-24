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Bakan Bak Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Bakan Bak Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla kutladı.

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