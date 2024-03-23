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TFF'den flaş Süper Kupa Finali açıklaması! Fenerbahçe erteleme istemişti Galatasaray reddetmişti! Tarih netleşti

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Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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TFF’den flaş Süper Kupa Finali açıklaması! Fenerbahçe erteleme istemişti Galatasaray reddetmişti! Tarih netleşti

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin ertelenmeden 7 Nisan 2024 tarihinde oynanacağını açıkladı.

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