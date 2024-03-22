22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Süper Lig'de 31. hafta programı belli oldu

Son dakika | Süper Lig'de 31. hafta programı belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
ABONE OL
Son dakika | Süper Lig’de 31. hafta programı belli oldu

Son dakika haberi...Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Salı, Fenerbahçe ise Çarşamba günü oynayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA