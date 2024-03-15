NBA'de Boston Celtics, play-off'ları garantileyen ilk takım oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Phoenix Suns'ı 127-112 yenerek play-off'lara kalmayı garantiledi. Celtics, bu sezon 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jaylen Brown'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle ön plana çıktığı mücadelede Suns'ı mağlup ederek 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.
Celtics'te Jayson Tatum 26 ve Al Horford 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Devin Booker 23, Bradley Beal 22, Kevin Durant ve Grayson Allen 20'şer sayıyla oynadı.
CLİPPERS, BULLS DEPLASMANINDA KAZANDI
Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 126-111 yendi.
Bu sezon 42. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Paul George 28, Kawhi Leonard 27, Norman Powell 18 ve Bones Hyland 17 sayı üretti.
Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 21, Nikola Vucevic'in 19 ve Alex Caruso'nun 17 sayısı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi. Onuralp Bitim ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 asistle tamamladı.
- SONUÇLAR
Boston Celtics-Phoenix Suns: 127-112
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 114-105
Houston Rockets-Washington Wizards: 135-119
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 111-126
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 93-105
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 126-119
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