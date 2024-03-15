NBA’de Boston Celtics, play-off’ları garantileyen ilk takım oldu

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jaylen Brown'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle ön plana çıktığı mücadelede Suns'ı mağlup ederek 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.