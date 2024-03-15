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Dursun Özbek ve Hasan Arat'ın para cezalarını onandı

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Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Dursun Özbek ve Hasan Arat’ın para cezalarını onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a verilen para cezalarını onadı.

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