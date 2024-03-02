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Bodrum FK - Eyüpspor maçında ortalık karıştı! Arda Turan ile Uğur Demirok'a yabancı madde isabet etti

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Bodrum FK - Eyüpspor maçında ortalık karıştı! Arda Turan ile Uğur Demirok’a yabancı madde isabet etti

Trendyol 1.Lig'de oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında ilk yarının son anlarında ortalık karıştı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesi sonrası tribünlerden atılan yabancı maddeler Arda Turan ve tecrübeli savunmacı Uğur Demirok'a isabet etti.

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Eyüpspor'un kozlarını paylaştığı maçta saha karıştı. Mücadelede yaşanan gerginlik sonrası Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı madde atıldı.

44. dakikada Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü ve bunun ardından sinirler gerildi.

YABANCI MADDE ATILDI

Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Uğur Demirok'un yüzüne isabet etti. Uğur Demirok, ambulans ile sahayı terk etti.

Arda Turan'a da isabet eden bir yabancı madde oldu.

Oyun yaklaşık 10 dakika durdu, iki takım başkanları sahaya indi ve tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Ortalık sakinleşinde hakem maçın devam etmesine karar verdi ve ilk yarı sona erdi.

ARDA TURAN ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Arda Turan, ilk yarının tamamlanmasının ardından Bodrum FK tribünlerine gitti. Taraftarlarla gerginlik yaşayan Turan, zor sakinleştirildi.

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