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Arda Güler Madrid'in ezeli rakibine transfer oluyor! Başkanlar resmen görüştü

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Giriş Tarihi: 27.02.2024
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Arda Güler Madrid’in ezeli rakibine transfer oluyor! Başkanlar resmen görüştü

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye başlamasına rağmen Ancelotti tarafından fazla forma şansı bulamadı. İlk 11'de yer bulmaya çalışan milli yıldız için İspanyol basını flaş bir haber paylaşarak, Arda Güler'in yeni rotasını açıkladılar.

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.

ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyordu.

Şu ana kadar yalnızca 92 dakika süre alan genç yetenek, bu maçlarda da skora katkı veremedi.

SEVILLA MAÇINDA BÜYÜK ŞANSSIZLIK

LaLiga'da oynanan son maçta oyuna girmek için hazırlanan Arda Güler, Luka Modric'in golünün ardından tekrar yedek kulübesine dönmüştü.

EZELİ RAKİBE TRANSFER OLUYOR

Bunun üzerine İspanyol basınında flaş bir transfer gelişmesi duyuruldu.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Karşılaşmayı Santiago Bernabeu'da takip eden Sevilla Başkanı Del Nido, Florentino Perez ile görüştü.

Del Nido'nun Real Madrid başkanı ile yaptığı görüşmede milli yıldız Arda Güler'i kadrosuna katmak istediğini ifade ettiği belirtildi.

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