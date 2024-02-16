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Fenerbahçe Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı!

SPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Fenerbahçe Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı!

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı. Sürmeneli, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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