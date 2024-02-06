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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli olacak

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Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı! Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları heyecanı sürerken, çeyrek final ve yarı final kura çekim tarihi de netleşti. TFF'den yapılan açıklamada, kura çekiminin 12 Şubat Pazartesi günü Riva'da çekileceği bildirildi.

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