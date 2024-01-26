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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Başka bir takıma mı gidiyor?

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Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Real Madrid’den Arda Güler kararı! Başka bir takıma mı gidiyor?

Fenerbahçe'den büyük umutlarla dünya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, uzun süren sakatlık döneminin ardından forma şansı bulmaya başladı. Öte yandan genç oyuncu için yeni bir takıma kiralanacak iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken İspanyol basını Real Madrid'in Arda Güler için son kararını verdiğini yazdı. İşte detaylar...

Transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI

İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.

Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, takımla çalışmalara başlamıştı.

Sakatlığını atlatan Arda Güler, takımla birlikte çalışmalara başladı ve maça çıkar duruma geldi.

CARLO ANCELOTTI'Yİ ETKİLEDİ

Türk futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, ilk maçına Arandina karşısında çıktı ve bir kez daha adından söz ettirdi.

Her fırsatta Arda Güler'in antrenman performansını öven ve yakın zamanda formayı alacağını söyleyen Ancelotti, milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanıyor.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü. İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, büyük övgü topladı.

ARDA GÜLER İLK KUPASINI KAZANDI

Futbolda İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Sakatlıktan dönen milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile ilk kupasına sahip oldu.

ANCELOTTİ ARDA GÜLER İÇİN İKİ KEZ ANTRENMANI DURDURDU

İspanyol basınında yer alan haberlerde, İtalyan teknik adamın idmanı iki kez durdurduğu ve takım arkadaşlarının önünde Arda Güler'i tebrik ederek genç yıldızı onore ettiği bildirildi.

Arandina ve Atletico Madrid maçlarında eflatun-beyazlı formayı giyen genç futbolcunun geçtiğimiz hafta yaptığı hareket de İspanya'da gündem olmuştu.

Oyuna giremeyeceğini anlayınca ısınma yeleğini çıkararak yere fırlatan Arda Güler, İspanya'da gündemin tepesine oturdu.

Real Madrid'in ise bu olayın ardından Arda Güler'i sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralamayı düşündüğü yazıldı.

Ancak gelen son haberlerde Real Madrid'in nihai kararının belli olduğu ve Arda Güler'in kaderinin çizildiği yazıldı.

ARDA GÜLER KARARINI DUYURDULAR

İspanya'da yayın yapan Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i herhangi bir şekilde başka bir takıma göndermeyi düşünmüyor.

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