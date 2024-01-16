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Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor maç sonucu: 0-1

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Teksüt Bandırmaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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