Fatih Terim yine tanıdık ismin peşinde! Samet sonrası şimdi de Vitor Hugo hamlesi...

SAMET YUNANİSTAN YOLCUSU

Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.

SDNA'nın haberine göre Samet Akaydin bugün öğlen saatlerinde Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Panathinaikos'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.