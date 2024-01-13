Fatih Terim yine tanıdık ismin peşinde! Samet sonrası şimdi de Vitor Hugo hamlesi...
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim ara transfer çalışmalarını sürdürürken Samet Akaydin hamlesi sonrası Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo'yu istiyor. İşte transferin detayları...
Fatih Terim'i göreve getiren Panathinaikos'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.Fatih Terim'in talebi sonrası Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüşen Yunan devi, transferi sonlandırıyor.
SAMET YUNANİSTAN YOLCUSU
Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.
SDNA'nın haberine göre Samet Akaydin bugün öğlen saatlerinde Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Panathinaikos'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
TERİM HUGO'YU İSTİYOR
Öte yandan sol ayaklı bir stoper transferi daha isteyen Fatih Terim yine tanıdık bir ismi talep etti. SDNA'nın aynı haberinde Panathinaikos'un sıradaki hedefinin Vitor Hugo olduğu belirtildi.
3 sene Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya satılmıştı.
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