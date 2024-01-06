Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid kaç kadrosunu açıkladı
Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Son lig maçında Mallorca karşılaşmasında yedek kulübesinde olan Arda o maçta da forma giyemedi. Bugün oynanacak Arandina-Real Madrid maçı öncesi Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında müjdeyi verdi. Arda Güler ilk 11’de mi? İşte detaylar…
Transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.
3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI
İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.
İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.
Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, takımla çalışmalara başlamıştı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler, takımla birlikte çalışmalara başladı ve maça çıkar duruma geldi.
Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla resmi maça çıkmadı.
HASRET SON BULUYOR
Bu sezon ligde Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'nde de Braga maçlarında kadroda olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla hiç süre alamamıştı fakat genç yıldızın hasreti, bu kez son buluyor.
Geçtiğimiz hafta Mallorca maçında ısınmasına rağmen oyuna alınmayan Arda Güler'in sahneye çıkma zamanı geldi.
Kral Kupası'nda Arandina'yla karşılaşacak Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Arda Güler sorusunu yanıtladı.
"ARDA 11'DE BAŞLAYABİLİR"
Carlo Ancelotti, "Arda Güler uygun durumda, maçta oynayabilecek oyuncularımız arasında yer alıyor. İlk 11'de başlayabilir" şeklinde cevap verdi.
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