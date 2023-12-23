23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son düdük çaldı saha ringe döndü! Felipe Melo ile Kyle Walker birbirine girdi

Son düdük çaldı saha ringe döndü! Felipe Melo ile Kyle Walker birbirine girdi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
ABONE OL
Son düdük çaldı saha ringe döndü! Felipe Melo ile Kyle Walker birbirine girdi

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City, Brezilya ekibi Fluminense'yi 4-0'la geçti. Gergin geçen maçın son düdüğününün ardından, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Felipe Melo ile Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kyle Walker ile arasında çıkan kavga sahayı adeta ringe çevirdi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya geldi.

Başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.

Manchester City, henüz oyunun 40. saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere temsilcisi, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.

KUPA CITY'NİN!

Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.

SON DÜDÜK ÇALDI SAHA KARIŞTI

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.

MELO VE WALKER BİRBİRİNE GİRDİ

Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Felipe Melo, Manchester City'li futbolcu Kyle Walker arasında sinirler gerildi.

İkili arasındaki kavgayı Manchester City ve Fluminense'li futbolcular yatıştırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA