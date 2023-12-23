Son düdük çaldı saha ringe döndü! Felipe Melo ile Kyle Walker birbirine girdi
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City, Brezilya ekibi Fluminense'yi 4-0'la geçti. Gergin geçen maçın son düdüğününün ardından, bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Felipe Melo ile Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kyle Walker ile arasında çıkan kavga sahayı adeta ringe çevirdi.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya geldi.
Başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.
Manchester City, henüz oyunun 40. saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere temsilcisi, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.
KUPA CITY'NİN!
Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.
SON DÜDÜK ÇALDI SAHA KARIŞTI
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.
MELO VE WALKER BİRBİRİNE GİRDİ
Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Felipe Melo, Manchester City'li futbolcu Kyle Walker arasında sinirler gerildi.
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