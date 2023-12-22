Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
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