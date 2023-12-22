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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

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