21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişme! Lille’de kalıyor

Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişme! Lille’de kalıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2023
ABONE OL
Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişme! Lille’de kalıyor

Fransa Ligi ekiplerinden Lille’in teknik direktörü Paulo Fonseca, ismi Beşiktaş ile anılan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın durumuyla ilgili Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA