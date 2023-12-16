Voleybolda dev gurur! Eczacıbaşı ve Vakıfbank finale yükseldi! Tarihte bir ilk olacak
Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağındaki Vakıfbank da Çinli rakibini 3-0'lık skorla geçerek finale çıktı. Bu sonuçlarla birlikte tarihte ilk kez iki Türk ekibi bu turnuvada final oynayacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Vakıfbank da TSİ öğlen oynanan mücadelede Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenerek finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.
TARİHTE BİR İLK
VakıfBank grubundan lider olarak çıkmayı garantilemişti. Eczacıbaşı'nın lider çıkması ile iki takım yarı finalde eşleşmedi. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in yarı finali geçmesi ile tarihte ilk kez bu turnuvada iki Türk takımı finalde eşleşmiş oldu.
VAKIFBANK REKOR KIRDI
VakıfBank, B Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Temsilcimiz, Sport Center ve Dentil Praia Clube'yi 3-0 mağlup etti. Böylece sarı siyahlılar üst üste 7'inci toplamda ise 9'uncu kez yarı finale yükseldi.
VakıfBank, rakibini yendi ve kendisine ait olan "en çok finale yükselen" takım rekoru da geliştirdi.
Şimdiye kadar 4 kez mutlu sona ulaşan sarı siyahlılar, 6 kez adını son iki takım arasına yazdırmıştı. Bu rakamı 7'ye yükseltti. Temsilcimiz, Tianjin'i mağlup ederek Imoco Volley ile birlikte üst üste 3 kez finale çıkan 2 takımdan biri de oldu.
BOSKOVIC'İN SERVİSİ 105 KM/H HIZI BULDU
Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic etkili servisleriyle adından söz ettirdi. Yarı finalde Sırp voleybolcunun servis sayısının hızı 105 KM/h olarka ölçüldü.
22 SAYI ATTI
Boskovic mücadele 22 sayı ile en skorer isim oldu. Onu 14 sayı ile Stevanovic ve 13 sayı ile Voronkova takip etti. Hande Baladın ise 11 sayı üretti.
LİDER ÇIKTI
Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Temsilcimiz, Gerdau Minas ve Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yendi. Böylece turuncu-beyazlılar, organizasyonda üst üste 2'inci toplamda ise 7'inci kez yarı finale kaldı.
Dentil Praia Clube ise B Grubu'nu 2'inci sırada bitirdi. Sport Center'ı yenen Brezilya ekibi, temsilcimiz Vakıfbank'a mağlup oldu.
Bu sonuçlarla birlikte Dentil Praia, 2018'den sonra 2'inci kez adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
- Dünyanın en faydalı besini! Canan Karatay açıkladı! Anne sütü kadar faydalı...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...