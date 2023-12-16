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Voleybolda dev gurur! Eczacıbaşı ve Vakıfbank finale yükseldi! Tarihte bir ilk olacak

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Voleybolda dev gurur! Eczacıbaşı ve Vakıfbank finale yükseldi! Tarihte bir ilk olacak

Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağındaki Vakıfbank da Çinli rakibini 3-0'lık skorla geçerek finale çıktı. Bu sonuçlarla birlikte tarihte ilk kez iki Türk ekibi bu turnuvada final oynayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Vakıfbank da TSİ öğlen oynanan mücadelede Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenerek finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

TARİHTE BİR İLK
VakıfBank grubundan lider olarak çıkmayı garantilemişti. Eczacıbaşı'nın lider çıkması ile iki takım yarı finalde eşleşmedi. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in yarı finali geçmesi ile tarihte ilk kez bu turnuvada iki Türk takımı finalde eşleşmiş oldu.

VAKIFBANK REKOR KIRDI
VakıfBank, B Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Temsilcimiz, Sport Center ve Dentil Praia Clube'yi 3-0 mağlup etti. Böylece sarı siyahlılar üst üste 7'inci toplamda ise 9'uncu kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank, rakibini yendi ve kendisine ait olan "en çok finale yükselen" takım rekoru da geliştirdi.

Şimdiye kadar 4 kez mutlu sona ulaşan sarı siyahlılar, 6 kez adını son iki takım arasına yazdırmıştı. Bu rakamı 7'ye yükseltti. Temsilcimiz, Tianjin'i mağlup ederek Imoco Volley ile birlikte üst üste 3 kez finale çıkan 2 takımdan biri de oldu.

BOSKOVIC'İN SERVİSİ 105 KM/H HIZI BULDU
Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic etkili servisleriyle adından söz ettirdi. Yarı finalde Sırp voleybolcunun servis sayısının hızı 105 KM/h olarka ölçüldü.

22 SAYI ATTI
Boskovic mücadele 22 sayı ile en skorer isim oldu. Onu 14 sayı ile Stevanovic ve 13 sayı ile Voronkova takip etti. Hande Baladın ise 11 sayı üretti.

LİDER ÇIKTI
Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Temsilcimiz, Gerdau Minas ve Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yendi. Böylece turuncu-beyazlılar, organizasyonda üst üste 2'inci toplamda ise 7'inci kez yarı finale kaldı.

Dentil Praia Clube ise B Grubu'nu 2'inci sırada bitirdi. Sport Center'ı yenen Brezilya ekibi, temsilcimiz Vakıfbank'a mağlup oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Dentil Praia, 2018'den sonra 2'inci kez adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

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