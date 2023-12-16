Voleybolda dev gurur! Eczacıbaşı ve Vakıfbank finale yükseldi! Tarihte bir ilk olacak

VAKIFBANK REKOR KIRDI

VakıfBank, B Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Temsilcimiz, Sport Center ve Dentil Praia Clube'yi 3-0 mağlup etti. Böylece sarı siyahlılar üst üste 7'inci toplamda ise 9'uncu kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank, rakibini yendi ve kendisine ait olan "en çok finale yükselen" takım rekoru da geliştirdi.

Şimdiye kadar 4 kez mutlu sona ulaşan sarı siyahlılar, 6 kez adını son iki takım arasına yazdırmıştı. Bu rakamı 7'ye yükseltti. Temsilcimiz, Tianjin'i mağlup ederek Imoco Volley ile birlikte üst üste 3 kez finale çıkan 2 takımdan biri de oldu.