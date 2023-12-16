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Süper Lig hakemlerinden karar! Maçlara çıkacaklar mı?

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Süper Lig hakemlerinden karar! Maçlara çıkacaklar mı?

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti MKYK'da alınan kararla partiden ihraç edildi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, maçın ardından hakem Halik Umut Meler'e yumruk atması, ülke gündemini sarsmıştı. Öte yandan maçlara çıkmayacağını açıklayan Süper Lig hakemleri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Peki, hakemlerin bu görüşmenin ardından ne gibi bir karar aldı? İşte detaylar...

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında yapılan Süper Lig karşılaşmasında bitiş düdüğünün çalmasının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırı düzenlenmişti.

Süper Lig hakemleri yaşanan bu skandal saldırının ardından ligin 16. haftasında oynananacak olan karşılaşmalara çıkmama kararı almıştı.

Bu karar üzerine Süper Lig'in 16. haftasında 16-17-18 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçlar 10-11-12 Ocak tarihine ertelenmişti.

Ligde önümüzdeki hafta oynanacak maçlar için ise herhangi bir açıklama gelmemişti.

HAKEMLERDEN KARAR!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, Süper Lig'de önümüzdeki hafta içi oynanacak olan maçlara çıkma kararı aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkemenin, davanın ilk duruşma tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceği öğrenildi.

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