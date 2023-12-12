Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, bu akşam Kopenhag ile karşı karşıya gelerek son 16 turuna kalma mücadelesine çıkacak. Peki, GS gruptan nasıl çıkar?, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda nasıl tur atlar? İşte Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalleri, Galatasaray'ın bugünkü maçıyla birlikte sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte haberin detayları...
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Galatasaray, Kopenhap maçını kazanması durumunda Devler Ligi'nde adını grup ikincisi olarak Son 16 Turu'na yazdıracak.
Sarı-kırmızıllıler berabere kalır veya yenilirse, Manchester'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.
KOPENHAG İLE 4. RANDEVU
Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım 1'er galibiyet elde etti.
1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 5 golüne, Kopenhag 4 golle karşılık verdi. Grupta İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
KOPENHAG-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kopenhag-Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu maçı 12 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele EXXEN ekranından yayınlanacak. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
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- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
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