Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?

KOPENHAG İLE 4. RANDEVU

Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım 1'er galibiyet elde etti.

1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 5 golüne, Kopenhag 4 golle karşılık verdi. Grupta İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.