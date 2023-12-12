Avrupa’da tüm gözler Galatasaray ve Fenerbahçe’de! UEFA ülke puanı sıralaması... Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında şu anda 9. sırada ve puanı 35.600! Temsilcilerimizin bu hafta alacakları 3 galibiyet 2 takımımızın gruptan çıkması ve Avrupa'da yoluna devam etmesi anlamına gelecek. Beşiktaş ise Lugano deplasmanından alacağı sürpriz bir galibiyet ile ülke puanına bu sezonki son katkısını sağlamış olacak.