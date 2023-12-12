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Avrupa'da tüm gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'de! UEFA ülke puanı sıralaması... Türkiye kaçıncı sırada?

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Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Avrupa’da tüm gözler Galatasaray ve Fenerbahçe’de! UEFA ülke puanı sıralaması... Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa Fatihi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Kopenhag deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa serüveninde iki takımımız Galatasaray ve Fenerbahçe gruptan çıkma şansını sürdürüyor. İki temsilcimizinde galibiyet alması halinde UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillenecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamasında 3 takımla başladığımız mücadelede Beşiktaş gruptan çıkma şansını çok erken kaybederken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son maçlar öncesinde gruptan çıkma ihtimalleri son maçlarına bıraktı.

İki takımımız da rakiplerini yenmeleri halinde adlarını bir üst tura yazdıracak.

UEFA ülke puanı açısından çok büyük önem arz eden bu iki mücadele sonucunda hem galibiyet puanı hem de gruptan çıktığımız için katsayı puanları Türkiye'nin hanesine yazılacak.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında şu anda 9. sırada ve puanı 35.600! Temsilcilerimizin bu hafta alacakları 3 galibiyet 2 takımımızın gruptan çıkması ve Avrupa'da yoluna devam etmesi anlamına gelecek. Beşiktaş ise Lugano deplasmanından alacağı sürpriz bir galibiyet ile ülke puanına bu sezonki son katkısını sağlamış olacak.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.600 puan ile 9. sırada yer alıyor. Bu hafta oynanacak maçlar UEFA ülke puan tablosu yeniden şekillenecek.

İŞTE UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE...

1- İngiltere: 96.178 puan

2- İspanya: 81.989 puan

3- İtalya: 78.426 puan

4- Almanya: 76,624 puan

5- Fransa: 58,831 puan

6- Hollanda: 58.300 puan

7- Portekiz: 50.982 puan

8- Belçika: 43.800 puan

9- TÜRKİYE: 35.600 puan

10- İskoçya: 33.650 puan

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