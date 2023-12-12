A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olan A Spor, milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Özellikle futbol başta olmak üzere birçok spor dalındaki etkinliklerin canlı olarak yayınlaması, A Spor'u vazgeçilmez kılıyor. İnternet üzerinden canlı izlemek isteyenler için işte A Spor canlı yayın linki!
A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Sporseverlerin en çok tercih ettiği programları bünyesinde barındıran A Spor, futbol başta olmak üzere birçok spor dalında önemli etkinlikleri canlı olarak yayınlıyor. Özel programları, maç yayınları, analizler ve röportajlarla kanal, izleyicilere geniş bir spor deneyimi sunuyor. Peki, A Spor'da bugün neler var? İşte, A Spor canlı yayın linki ve günün programları...
A SPOR CANLI İZLE!
12 ARALIK 2023 A SPOR CANLI YAYIN!
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143. Kanal
A SPOR 12 ARALIK YAYIN AKIŞI
07:00 - Sabah Sporu (Canlı)
10:00 - Dünyadan Futbol (Bant)
11:00 - Spor Ajansı (Canlı)
13:00 - Gün Ortası (Canlı)
15:00 - Spor Gündemi (Canlı)
18:00 - Ana Haber (Canlı)
20:00 - Galatasaray Avrupa Maçları (Bant)
21:00 - Şampiyonlar Ligi Özel (Canlı)
23:00 - Skorbord (Canlı)
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