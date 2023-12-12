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A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...

Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olan A Spor, milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Özellikle futbol başta olmak üzere birçok spor dalındaki etkinliklerin canlı olarak yayınlaması, A Spor'u vazgeçilmez kılıyor. İnternet üzerinden canlı izlemek isteyenler için işte A Spor canlı yayın linki!

A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Sporseverlerin en çok tercih ettiği programları bünyesinde barındıran A Spor, futbol başta olmak üzere birçok spor dalında önemli etkinlikleri canlı olarak yayınlıyor. Özel programları, maç yayınları, analizler ve röportajlarla kanal, izleyicilere geniş bir spor deneyimi sunuyor. Peki, A Spor'da bugün neler var? İşte, A Spor canlı yayın linki ve günün programları...

A SPOR CANLI İZLE!

12 ARALIK 2023 A SPOR CANLI YAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

A SPOR 12 ARALIK YAYIN AKIŞI

07:00 - Sabah Sporu (Canlı)

10:00 - Dünyadan Futbol (Bant)

11:00 - Spor Ajansı (Canlı)

13:00 - Gün Ortası (Canlı)

15:00 - Spor Gündemi (Canlı)

18:00 - Ana Haber (Canlı)

20:00 - Galatasaray Avrupa Maçları (Bant)

21:00 - Şampiyonlar Ligi Özel (Canlı)

23:00 - Skorbord (Canlı)

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