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Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Lazio Celtic'i yıktı

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Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Lazio Celtic’i yıktı

Devler Ligi'nde 5. hafta maçları başladı. Lazio'nun, Celtic'i konuk ettiği mücadelede hakemimiz Halil Umut Meler düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı İtalyan ekibi, Ciro İmmobile'nin golleriyle 2-0 kazandı.

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