Futbol dünyasına bomba gibi düşen iddia! Skandal raporlar ortaya çıktı
Aldatıldığını öne süren Leyla Ceylan, hakem dünyasını sarsacak bomba iddialar ortaya attı. Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ı eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldatma iddiasıyla başlayan boşanma davası bambaşka bir noktaya evrildi. Mağdur eş Ceylan, futbol dünyasıyla ilgili iddiaları ifşa etti. Eski hakemlerden Bünyamin Gezer de Ceylan’ın iddialarının ardından TFF’nin yayımladığı raporlara ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Gezer, "Araştırmalarıma göre Hakan Ceylan ve Alper Ulusoy'un raporlarındaki imzaların yanındaki 'Y.' ibaresi 'Yerine' anlamını taşımaktaymış. Raporları spor hekimi imzalamış. Yani raporların geçerliliği yok" açıklamasında bulundu.
Eşi VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan, Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddialar ortaya attı. Hakem eşine 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açan Leyla Ceylan, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya verilen sağlık raporlarının tarihi geciktiği için eski tarihli sahte rapor alındığını öne sürdü.
Ceylan'ın açıklamaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu iddiaların doğru olmadığı kaydederek resmi internet sitesinden raporları yayınlamıştı.
Önceki gün de konuyla ilgili 2011 yılında hakemliği bırakan ve yorumculuk yapan Bünyamin Gezer tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.
'Y' İBARESİ VAR
Gezer TFF'nin yayımladığı raporlardan Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile ilgili raporların geçersiz olduğuna dikkat çekti. İki hakemin raporlarında Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/ Genel Cerrahi ve Başhekim imzalarının bulunduğu bölümlerde Y. ibaresinin (Yerine) anlamını taşıdığını öğrendiğini kaydederek Leyla Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamalarının doğru olduğunu savundu ve "Bu raporları inceledim. Bir hakemin raporunda (Koray Gençerler'i kastediyor) sıkıntı yok.
Diğer ikisinde (Hakan Ceylan- Alper Ulusoy) ise var. Araştırmalarıma göre bu raporlardaki "Y." ibaresi "Yerine" anlamına geliyor. Yani bu bölümlerdekilerin yerine bir spor hekimi imza atmış. Araştırmalarıma göre göre böyle bir şey olamaz. Yani bu raporlar sahte" dedi.
KİMSEDEN KORKUM YOK
Programın sunucusu Hünkar Mutlu ise "Hocam dilerseniz bu ifadenizi geri alın. Size dava açarlar" deyince Gezer "Benim kimseden korkum yok. Bu konunun araştırılması lazım. O zaman peki geçersizdir diyelim. Ama bu konunun üzerine gidilmelidir" karşılığını verdi.
Bünyamin Gezer, program esnasında uzman bir profesörün de kendisine konuyla ilgili mesaj attığını kaydederek, "Profesör de raporların geçersiz olduğunu, bir spor hekiminin Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/Genel Cerrahi ve Başhekim imza atamayacağını belirtiyor" dedi.
Gezer'in bu açıklamaları sonrası gözler bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilirken, önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.
İŞTE O RAPORLAR
Leyla Ceylan'ın Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile ilgili Yeni Asır'a yaptığı açıklamaların doğru olduğunu ifade eden Bünyamin Gezer, "Bir spor hekimi, Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/ Genel Cerrahi ve Başhekim imza atamaz" dedi.
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