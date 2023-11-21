Futbol dünyasına bomba gibi düşen iddia! Skandal raporlar ortaya çıktı

Diğer ikisinde (Hakan Ceylan- Alper Ulusoy) ise var. Araştırmalarıma göre bu raporlardaki "Y." ibaresi "Yerine" anlamına geliyor. Yani bu bölümlerdekilerin yerine bir spor hekimi imza atmış. Araştırmalarıma göre göre böyle bir şey olamaz. Yani bu raporlar sahte" dedi.