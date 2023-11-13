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ZTK'da 4. tur heyecanı! Program belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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ZTK’da 4. tur heyecanı! Program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programları belli oldu. 5-7 Aralık'ta oynanacak maçlarla ilgili açıklama TFF'den gelirken, maçların yayınları yine A Spor ekranlarında olacak.

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