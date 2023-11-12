Milli ara ne zaman, başladı mı, kaç gün sürecek? 2023-2024 Süper Lig Milli ara takvimi... TFF 13 hafta maçları ve tarihleri!

Türkiye Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmalarına bugün oynanan müsabakalarla devam ediyor. Ancak, Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri için yapacağı maçlar nedeniyle lige kısa bir ara verilecek. Futbolseverler, Milli aranın başlangıç ve bitiş tarihlerini merakla bekliyor. Milli Aranın başlamasıyla birlikte, Süper Lig'deki heyecan bir süreliğine ara verilecek ve futbolseverler, Milli Futbol Takımı'nın performansını yakından takip edecek. Peki Milli ara ne zaman, başladı mı, kaç gün sürecek?

SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN?