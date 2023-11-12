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Milli ara ne zaman, başladı mı, kaç gün sürecek? 2023-2024 Süper Lig Milli ara takvimi... TFF 13 hafta maçları ve tarihleri!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Milli ara ne zaman, başladı mı, kaç gün sürecek? 2023-2024 Süper Lig Milli ara takvimi... TFF 13 hafta maçları ve tarihleri!

Türkiye Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmalarına bugün oynanan müsabakalarla devam ediyor. Ancak, Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri için yapacağı maçlar nedeniyle lige kısa bir ara verilecek. Futbolseverler, Milli aranın başlangıç ve bitiş tarihlerini merakla bekliyor. Milli Aranın başlamasıyla birlikte, Süper Lig'deki heyecan bir süreliğine ara verilecek ve futbolseverler, Milli Futbol Takımı'nın performansını yakından takip edecek. Peki Milli ara ne zaman, başladı mı, kaç gün sürecek?

Türkiye Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmalarına bugün oynanan müsabakalarla devam ediyor. Ancak, Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemeleri için yapacağı maçlar nedeniyle lige kısa bir ara verilecek. Futbolseverler, Milli aranın başlangıç ve bitiş tarihlerini merakla bekliyor. Milli Aranın başlamasıyla birlikte, Süper Lig'deki heyecan bir süreliğine ara verilecek ve futbolseverler, Milli Futbol Takımı'nın performansını yakından takip edecek. Peki Milli ara ne zaman, başladı mı, kaç gün sürecek?

SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Süper Lig'de bu hafta oynanacak müsabakaların tamamlanmasıyla Milli ara başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftası Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında 12 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka ile son bulacak.

Süper Lig'de Milli ara 12 Kasım'da başlayacak ve 25 Kasım'da 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

13. HAFTA MAÇLARI

25.11.2023 13:30 İSTANBULSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

25.11.2023 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

25.11.2023 16:00 TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

25.11.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR

26.11.2023 13:30 MONDİHOME KAYSERİSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

26.11.2023 16:00 YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

26.11.2023 16:00 BITEXEN ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

26.11.2023 19:00 FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

27.11.2023 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

27.11.2023 20:00 EMS YAPI SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş.

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