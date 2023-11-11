11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Real Sociedad'dan Filistin'e dev destek! Şampiyonlar Ligi'nde yasaklara rağmen susmadılar...

Real Sociedad'dan Filistin'e dev destek! Şampiyonlar Ligi'nde yasaklara rağmen susmadılar...

SPOR
Giriş Tarihi: 11.11.2023
ABONE OL
Real Sociedad’dan Filistin’e dev destek! Şampiyonlar Ligi’nde yasaklara rağmen susmadılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Benfica'yı konuk eden Real Sociedad sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Real Sociedad taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde yasaklara rağmen Gazze'yi destekledi! Sociedad'ın bu tutumu tüm dünyada yankılandı. İşte o kareler...

İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad taraftarı, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Kanlı maskelerle Filistin bayrakları açan protestocuların videosu sosyal medyada viral oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yasak olmasına rağmen taraftarlar, kırmızı boyalı maskeleri ile stadyumda yerini aldı.

Real Sociedad'lı taraftar grubunun bu protestosu futbolseverler tarafından ilgi gördü.

Kanlı elbiseler ile stadyuma giriş yapan taraftarlar, Filistin bayrakları açarak katliama böyle dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA