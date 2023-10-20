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Melissa Vargas Çin'e transfer oldu!

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Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Melissa Vargas Çin’e transfer oldu!

A Milli Kadın Voleybol formasıyla taraftarların sevgilisi olan Melissa Vargas'ın, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transferi gerçekleşti.

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