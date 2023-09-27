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Stefan Kuntz'un yeni adresi için sürpriz iddia! O takımın başına geçiyor...

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Stefan Kuntz’un yeni adresi için sürpriz iddia! O takımın başına geçiyor...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Stefan Kuntz'un yeni adresi bekleniyor. Alman medyasında yer alan habere göre Kuntz'un Almanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçebileceği öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Stefan Kuntz'un yeni durağı belli oluyor. Bild'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, Kadın Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz'u getirebilir.

ALMAN KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMINA GİDEBİLİR

Federasyonun, Alman çalıştırıcıyı sağlık durumu iyi olmayan ve performansı tartışılan Martina Voss-Tecklenburg'un yerine düşündüğü aktarıldı. Mevcut teknik direktör Martina'nın ise sportif direktör olarak göreve devam edebileceği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde Kuntz'un daha önce Almanya U21 takımını çalıştırdığı ve federasyonla ilişkisinin çok iyi olduğu kaydedildi. Kadın Milli Takımı için görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde sonuca bağlanacağı ifade edildi.

STEFAN KUNTZ'UN İSTATİSTİKLERİ

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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