Stefan Kuntz’un yeni adresi için sürpriz iddia! O takımın başına geçiyor...

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde Kuntz'un daha önce Almanya U21 takımını çalıştırdığı ve federasyonla ilişkisinin çok iyi olduğu kaydedildi. Kadın Milli Takımı için görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde sonuca bağlanacağı ifade edildi.