Stefan Kuntz’dan maç sonu flaş açıklamalar: Kapı her oyuncuya açık

İlk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Kuntz, "Yaklaşık 10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Öncelikle ilk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk devrede eleştireceğim konu pozisyonları gol yapamamamız. Aynı zamanda ilk devrede daha hızlı oynayabileceğimizi ve top kaybı yapmayacağımız üzerinde durduk. İkinci devreye başladığımızda konsantremiz düştü. Golü yediğimizde hataları görmüş olduk. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Onları bu konuda eleştiremem. Oyuncu değişikliklerinin de oyuna pozitif yansıdığını düşünüyorum. O yüzden de şans eseri değil, hak ettiğimiz beraberliği aldığımızı düşünüyorum. Biz de üzgünüz üç puanı alamadığımız için. Bunun öz eleştirisini yapacağız. Ekim ayında ki maçlarda işi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"HIRVATİSTAN MAÇI ÖNEM KAZANDI"

Ermenistan beraberliğinin ardından Hırvatistan ile oynayacakları karşılaşmanın daha fazla önem kazandığının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Moral ve mental yapımızı için o beraberliği almamız önemliydi. Kesinlikle çok daha fazlasını elde edebilirdik. İyi bir sonuçta da aynısı olacaktı. Hırvatistan maçı daha bir önem kazandı. Oraya odaklanacağız" diye konuştu.