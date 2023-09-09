Stefan Kuntz'dan maç sonu flaş açıklamalar: Kapı her oyuncuya açık
Ermenistan ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Ermenistan ile beraberlik sonrasında Hırvatistan maçı önem kazandı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Kuntz, Milli yıldız Arda Güler hakkında da açıklamada bulundu. İşte detaylar...
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İlk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Kuntz, "Yaklaşık 10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Öncelikle ilk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk devrede eleştireceğim konu pozisyonları gol yapamamamız. Aynı zamanda ilk devrede daha hızlı oynayabileceğimizi ve top kaybı yapmayacağımız üzerinde durduk. İkinci devreye başladığımızda konsantremiz düştü. Golü yediğimizde hataları görmüş olduk. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Onları bu konuda eleştiremem. Oyuncu değişikliklerinin de oyuna pozitif yansıdığını düşünüyorum. O yüzden de şans eseri değil, hak ettiğimiz beraberliği aldığımızı düşünüyorum. Biz de üzgünüz üç puanı alamadığımız için. Bunun öz eleştirisini yapacağız. Ekim ayında ki maçlarda işi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"HIRVATİSTAN MAÇI ÖNEM KAZANDI"
Ermenistan beraberliğinin ardından Hırvatistan ile oynayacakları karşılaşmanın daha fazla önem kazandığının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Moral ve mental yapımızı için o beraberliği almamız önemliydi. Kesinlikle çok daha fazlasını elde edebilirdik. İyi bir sonuçta da aynısı olacaktı. Hırvatistan maçı daha bir önem kazandı. Oraya odaklanacağız" diye konuştu.
"KAPI HER OYUNCUYA AÇIK"
Oyuncuları izlemeye devam ettiklerini ifade eden Kuntz, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Öncelikle eleştiri açıktır. Beni hoca olarak eleştirebilirsiniz. Ben buna açığım. Ben Trabzon'da ki iki maçı izledim. Aslında bir oyuncuyu örnek olarak çıkarmamız uygun değil. Kapı sonuçta herkes açık. Yusuf'u tekrar çağırdık. Çok iyi işler yapıyor. Ozan Tufan'ın da maçlarını takip ediyoruz. Biz şuan kurduğumuz kadroda bize yardımcı olacak oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz."
"ARDA GÜLER'İ EN KISA ZAMANDA MİLLİ TAKIM'DA GÖREBİLİRİZ"
Arda Güler'in sağlık durumu hakkında bilgilerinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine konuşan Kuntz, "Sağlık departmanları iletişim halindeler. Böylelikle en yeni bilgileri onlardan alıyoruz. En kısa zamanda yeniden milli takımımızda görebiliriz" dedi.
"MAÇI TEKRAR OYNASAYDIK KADRODA DEĞİŞTİRECEĞİM OYUNCULAR OLURDU"
Stefan Kuntz, maçın tekrar oynanması durumunda aynı kadro ile sahaya çıkıp çıkmayacakları sorusuna ise, "Mutlaka değişiklikler yapardım. Emin olun aynı oyuncularla bu oyunu oynasak böyle bir oyun olmazdı. Oyuncu seçimini nasıl iyi yapabilirdik? Bu soruları kendime soruyorum. Kalan 3 maçı da kazanmak için çıkacağız. Biz deplasmanda oynadığımız Hırvatistan gibi bir takımdan puan alabileceğimizi gösterip, evimizde Letonya'yı yenmemiz gerekiyor" cevabını verdi.
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