Molde teknik direktörü Erling Moe: Umarım Icardi gününde olmaz

"BENİM İÇİN ÖZEL OLACAK"

Galatasaray'da yaklaşık 5,5 sezon top koşturan Martin Linnes, kendisi için özel bir maç olduğunu söyledi.

İstanbul'daki atmosferi yaşadığı için şanslı olduğunu aktaran Linnes, "Böyle bir atmosferde oynamanın ne olduğunu biliyorum. Herkeste böyle bir şans yok. Takım arkadaşlarımın böyle bir deneyimi yok. Ben burada oynama deneyimine sahibim." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ilk maçta takımlarının iyi bir performans sergilediğini anlatan Norveçli futbolcu, "Bu maçta iyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalışacağız. İlk maçta olduğu gibi coşkuyla oynarsak buradan iyi bir skorla döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Martin Linnes, Galatasaray ile eşleştiklerinde şaşırdığını dile getirerek, "Benim için çok özel bir gün olacak. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım hem de benim için büyük bir fırsat. Çok önemli bir maç olacak. Eski evimde, takım arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla tekrar karşılaşacağım. Galatasaray'a karşı oynayacağımızın haberini aldığımda inanamamıştım, çok şaşırmıştım. Umarım bacağımdaki sakatlık iyileşir. Ben de sahada olup bu özel anı yaşarım. Oynayamazsam da bir taraftar olarak onların yanında olacağım." değerlendirmesinde bulundu.